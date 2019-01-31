Предстоятель РПЦ не просил Бога сделать его патриархом

При этом он признался в отсутствии таких «чаяний» и «стопроцентной» уверенности в том, что станет предстоятелем РПЦ.

«Неоднократно говорил, когда меня спрашивали, и сейчас хочу сказать, что, став местоблюстителем (патриаршего престола), я ясно отдавал себе отчёт, что есть большой шанс, что меня выберут», — поделился Кирилл.

По его словам, в своих молитвах он просил, чтобы «была явлена воля Божия, и чтобы был избран тот, кто по воле Божией сейчас должен стать патриархом», а также «сознавал», что эта должность — «великий крест».

«И покуда явилась на мне воля Божия и я был призван к этому служению, считаю долгом своим нести этот крест настолько, насколько позволяют мне духовные и физические силы», — отметил предстоятель РПЦ.