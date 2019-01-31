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Предстоятель РПЦ не просил Бога сделать его патриархом 

News.ru + ещё 69 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что никогда не просил у Бога свою должность.
При этом он признался в отсутствии таких «чаяний» и «стопроцентной» уверенности в том, что станет предстоятелем РПЦ.
«Неоднократно говорил, когда меня спрашивали, и сейчас хочу сказать, что, став местоблюстителем (патриаршего престола), я ясно отдавал себе отчёт, что есть большой шанс, что меня выберут», — поделился Кирилл.
По его словам, в своих молитвах он просил, чтобы «была явлена воля Божия, и чтобы был избран тот, кто по воле Божией сейчас должен стать патриархом», а также «сознавал», что эта должность — «великий крест».
«И покуда явилась на мне воля Божия и я был призван к этому служению, считаю долгом своим нести этот крест настолько, насколько позволяют мне духовные и физические силы», — отметил предстоятель РПЦ.
Ранее News.ru писал, что глава Русской православной церкви рассказал о негативных последствиях от абортов. Он выступил с речью в Государственной думе в рамках VII Рождественских парламентских встреч. Патриарх Кирилл напомнил, что законодательство относительно этой операции всё ещё не изменено.
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Общество , Другое , Патриарх Кирилл , РПЦ , Госдума
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