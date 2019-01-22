Российского главврача накажут за койки из стульев и досок

Фото: страница «Подслушано в Кузнецке» во ВКонтакте

Возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 6.3 КоАП). Главврачу грозит штраф от 500 до тысячи рублей.

Материал рассматривается в Роспотребнадзоре

В середине января сообщалось, что прокуратура заинтересовалась распространившимися в сети снимками самодельных коек в терапевтическом отделении больницы.

Руководитель медучреждения подтвердил их подлинность и отметил, что необходимость в них возникла из-за наплыва больных после новогодних праздников, а настил из деревянных щитов помогает пациентам с болями в спине.

Потапов пообещал приобрести несколько резервных коек, чтобы вызвавшая недовольство у интернет-пользователей ситуация не повторялась.

Ранее в декабре в сети появился ролик с пациентом российской больницы, которого после операции положили на гору мусора. Главврач учреждения заявил, что больной сам привел свою постель в такой вид.