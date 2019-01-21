«Его отцу нравился кофе в концлагерях»

Соловьев ответил Ющенко за оскорбления россиян

Российский журналист Владимир Соловьев резко раскритиковал бывшего президента Украины Виктора Ющенко за негативные высказывания в сторону России. Недавно политик заявил, что россиянам нужна не свобода и демократия, а жесткая рука царя. Об этом он сказал на передаче канала «112 Украина».

«Россияне сами по натуре, как народ, не любят свободы. Они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии… Информационная машина в России сформирована так, что поставьте одного из спектра сотни российских политиков, и через год-полтора вы там увидите авторитарного типа управленца, через два года вы увидите там тираничную модель», — отметил Ющенко.

Комментируя это заявление в интервью газете «Взгляд» , Соловьев бросил Ющенко резкий ответ. Журналист попытался задеть политика за живое, вспомнив о его отце, который был узником Освенцима и других немецких концентрационных лагерей.

«Отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — заявил газете Соловьев.

В своей речи на украинском канале экс-президент пытался превознести Украину над Россией, вспоминая факты из произведений русских коассиков.

«Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — это все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру, в том числе европейскую. А есть Русь тайги — вот мы говорим про эту Русь», — считает Ющенко.

Это высказывание Соловьев посчитал беспочвенным, поскольку не заметил, какого Толстого бывший президент имеет в виду.

«Для начала хотелось бы узнать, где Ющенко нашел эту фразу, а главное — у какого Толстого. Я такого произведения у Толстого не увидел.

Многие наивно думают, что это (сказал) великий русский писатель, ан нет — у того такой фразы не найдешь. А если он (Ющенко) берет довольно известную фальшивку, то пусть задаст себе другой вопрос: а где там хоть слово про Украину?» — отметил журналист.

Продолжая анализировать слова экс-президента Украины, Соловьев заметил, что Ющенко выступает против своей страны: исходя из его высказываний, можно сделать вывод, что исторически существует целых две Руси и ни одной Украины.

«Получается, есть только две Руси, а Украины нет? Для Ющенко эта мысль пугающая», — усмехнулся Соловьев.

Журналист заключил, что политику нужно не «кидаться за обманками», а почаще вспоминать о прошлом, когда граждане СССР — русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы, узбеки, армяне, грузины — общими силами спасли мир от нацизма.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ответил на высказывания экс-президента Украины на своей странице в «фейсбуке».

«Ющенко ничего не перепутал? Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования», — написал Никонов, — Она победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов».

В обращении к украинскому политику Никонов процитировал строки Федора Тютчева , которые подошли под эту ситуацию.

«Как перед ней не гнитесь, господа, // Вам не снискать признанья от Европы: //В ее глазах вы будете всегда // Не слуги просвещенья, а холопы», — написал политик и отметил, что «Федор Иванович Тютчев прозорливо написал о таких персонажах, как Ющенко».

В заключении Никонов напомнил, что «Россия является самостоятельным центром силы, который, в отличие от Украины, ушедшей под внешнее управление, никогда не пойдет в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату».

Стоит отметить, что упомянутая Ющенко цитала обрела свою сомнительную популярность в рунете после начала российско-грузинской войны 2008 года в Южной Осетии. Ее распространяли украинские националисты, переводя с украинского языка — об этом в своем блоге рассказывает историк Игорь Петров

Оригинал фразы был опубликован в книге украинского историка Мыколы Чубатого, ссылавшегося на английский оригинал цитаты. В изданном в Лондоне в 1940 году альманахе «Славянское и восточноевропейское обозрение» приводится цитата другого русского писателя, Алексея Константиновича Толстого, автора романа «Князь Серебряный». Причем у самого Толстого такой цитаты тоже нет — Чубатый неверно процитировал высказывание, в английском тексте являвшееся вольным пересказом размышлений русского литератора.