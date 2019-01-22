В Кемерово появились фейерверки «Зимняя вишня»

Кемеровский ТЦ продавал фейерверки «Зимняя вишня»

Администрации кемеровского торгового центра «Доминго» пришлось объяснить продажу фейерверков под названием «Зимняя вишня». Об этом сообщил «Ридус».

О фейерверках сообщили пользователи соцсетей, которых возмутило «неуместное» название товара.

«По моральным соображениям насмехаться над гибелью людей, терактом, смертью гнусно, это оскорбляет чувства других, тех, кто сопереживает. Запрещено словосочетание «Зимняя вишня»? Да нет. Но использовать его как бренд (название) — чистый хайп», — написал Роман Костарев.

Представители торгового центра заявили, что салютов «Зимняя вишня» уже нет в продаже. Однако товар можно заказать в интернет-магазине. Они заявили, что ответственность за название несут производители и поставщики.

В компании «Супер Салют», в свою очередь, заверили, что производили пиротехнику с таким названием задолго до трагических событий в ТЦ «Зимняя Вишня».