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В Нальчике умер автор гимна Кабардино-Балкарии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Кабардино-Балкария
Автор гимна Кабардино-Балкарии, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Хасан Карданов скончался в Нальчике на 96-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба минкультуры региона.
"Кабардино-Балкарская Республика понесла невосполнимую утрату. 20 января 2019 года, на 96-м году, ушел из жизни выдающийся композитор, классик кабардино-балкарской профессиональной музыки, народный артист Российской Федерации Хасан Якубович Карданов. Гражданская панихида состоялась сегодня в городе Нальчике", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что Карданов был одним из первых композиторов, выходцев из национальной среды, поднявших музыку народов Кабардино-Балкарии на более высокую ступень, делавших ее достоянием любителей классической музыки и за пределами республики.
Карданов родился в 1923 году в селении Чегем Первый. Он оставил большое творческое наследие, в том числе шедевры национальной классики — симфонические поэмы, рапсодии, крупные сценические произведения, первую национальную оперу "Мадина", которую мастер написал совместно с другим автором. "Гимн Кабардино-Балкарии, написанный им в 1994 году, уже долгие годы является визитной карточкой республики", — говорится в сообщении.
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Общество , Минкультуры , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик
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