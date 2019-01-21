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Учёные назвали самый депрессивный день в году 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Третий понедельник января является самым депрессивным днем года. Как сообщает Daily Record, к такому выводу пришел ученый из американского Университета Кардиффа. Он напомнил, что в 2019-ом он выпадает 21 января.
Исследователь пояснил, что это связано с тем, что у людей проходит эйфория от прошедших новогодних праздников и на смену радости приходит рутина. Кроме того, неблагоприятную картину дополняют данные в новогоднюю ночь обещания — многие осознают, что не смогут их выполнить. Помимо этого, некоторые из жителей планеты испытывают дефицит солнечного света. Сгущают краски и наступившие финансовые трудности.
Для того, чтобы окончательно не впасть в депрессию, ученые рекомендуют хотя бы раз в месяц посещать выставки музеи, театры и другие культурные мероприятия — они в состоянии подарить человеку яркие и позитивные эмоции.
Ранее в беседе с НСН врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В. П. Сербского Лев Пережогин заявил, что сомневается в возможности лечения депрессии электрической стимуляцией мозга.
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Общество , Кардифф
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