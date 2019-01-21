Ладно сенатор Валерий Рязанский заявил, что предприятия и работники должны самостоятельно решать, сколько отдыхать.
Министерство труда и социальной защиты России не получило предложений об изменении длительности новогодних каникул. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.
«Предложений таких не поступало», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Валерий Рязанский заявил, что работодатели могут получить возможность регулировать продолжительность новогодних каникул в России в рамках договоров, установленных внутри рабочих коллективов.
При этом сенатор признался, что невозможно каждому гражданину устанавливать собственный рабочий график в новогодние дни, в частности из-за технологических процессов на предприятиях.