«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность

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Липчанин пожаловался на купавшихся на Крещение в проруби «развратных девушек» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение окунались в купель в купальниках и «шокировали своими телами мужчин».
Называющий себя православным житель Липецка написал гневный пост в одном из городских сообществ во «ВКонтакте».
«Я православный. Тоже сходил к Иордани, чтобы окунуться. И поразился количеству лицемерных нехристей, прикидывающихся верующими. Такое обилие женских тел в купальниках, к тому же уродливо-тучных. Такое ощущение, что наши женщины используют любую возможность, чтобы с невинным видом посверкать перед посторонними мужчинами голыми сиськами, якобы под благовидным предлогом», — написал мужчина, слова которого приводит «ЛипецкМедиа».
Он добавил, что «по канонам православной церкви поверх купальника обязательно должна надеваться длинная рубаха ниже колена».
«Но таких видел там лишь единицы. Остальные — просто скрытые эксгибиционисты, пользующиеся возможностью испугать и шокировать своим телом мужчин», — добавил лиачанин.
Решить данную проблему предлагает подготовкой в следующем году отдельных купелей для мужчин и женщин. Липчанин считает, что после этого количество «верующих» женщин, спешащих занырнуть в ледяную воду, серьезно уменьшится».
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Общество , Видео , РПЦ , Lipetskmedia.ru , Липецк
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