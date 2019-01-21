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Дознаватель из Уфе не подавала заявление в палату адвокатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: соцсети
Уфимская экс-дознавательница, проходящая как потерпевшая по делу о групповом изнасиловании и уволенная за распитие спиртных напитков в отделе полиции, пока не подавала заявление в адвокатскую палату о желании стать адвокатом, сообщил РИА Новости представитель адвокатской палаты Башкирии.
"В выходные в местных СМИ появилась информация, что девушка подала заявление о желании сдать экзамены на должность адвоката в адвокатскую палату Башкирии, эта неправдивая информация. Наша организация не получала от нее такое заявление. К тому же чтобы быть допущенной к сдаче квалификационных экзаменов, ей необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании", — рассказал агентству представитель палаты.
Ранее башкирская полиция уволила девушку-дознавателя и ее коллегу за "совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции". По данным МВД, девушка распивала спиртные напитки на рабочем месте в отделе полиции по Уфимскому району с тремя начальниками и коллегой из отдела дознания.
В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работавшая дознавателем. Она рассказала, что трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Все подозреваемые арестованы до 28 февраля.
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Общество , МВД , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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