Дознаватель из Уфе не подавала заявление в палату адвокатов

Уфимская экс-дознавательница, проходящая как потерпевшая по делу о групповом изнасиловании и уволенная за распитие спиртных напитков в отделе полиции, пока не подавала заявление в адвокатскую палату о желании стать адвокатом, сообщил РИА Новости представитель адвокатской палаты Башкирии

"В выходные в местных СМИ появилась информация, что девушка подала заявление о желании сдать экзамены на должность адвоката в адвокатскую палату Башкирии, эта неправдивая информация. Наша организация не получала от нее такое заявление. К тому же чтобы быть допущенной к сдаче квалификационных экзаменов, ей необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании", — рассказал агентству представитель палаты.

Ранее башкирская полиция уволила девушку-дознавателя и ее коллегу за "совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции". По данным МВД, девушка распивала спиртные напитки на рабочем месте в отделе полиции по Уфимскому району с тремя начальниками и коллегой из отдела дознания.