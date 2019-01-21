Соцсети взорвало пособие в 47,5 рубля многодетной матери

Многодетная семья из Таганрога назвала издевательством пособие в 47,5 рубля, выделенное местными властями. Мать троих детей Татьяна Хижняк в интервью РИА Новости , поведала о своём тяжелом положении. Фото документа из управления соцзащиты Таганрога было обнародовано в соцсетях накануне.

Семье было назначено пособия в размере 47 рублей 50 копеек сроком на один месяц с единовременной выплатой, кроме того, из городского бюджета выделена 1 тысяча рублей. Информация вызвала широкий общественный резонанс, отмечает Ura.ru. Пользователей до глубины души возмутила «небывалая щедрость» чиновников.

Как рассказала Татьяна Хижняк, муж при разводе отписал свою квартиру матери, чтобы избежать материальной ответственности. Теперь, по словам женщины, с него нечего требовать — он официально не работает, алименты выплачивает по случаю. По требованию новой хозяйки и из-за судебного иска женщина с детьми была вынуждена выселиться из жилья. При этом, органы власти, в том числе, прокуратура , не обнаружили нарушений и ущемления прав несовершеннолетних. \

В итоге Хижняк была вынуждена взять кредит в 1 миллион рублей для покупки жилья в общежитии. Женщина работает воспитателем в детском саду и тратит на его погашение практически всю зарплату.

Как отмечает Татьяна, если бы власти вообще отказали в помощи, это психологически было бы легче перенести, чем такую подачку.