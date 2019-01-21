Соловьев припомнил Ющенко отца

«Для начала хотелось бы узнать, где Ющенко нашел эту фразу, а главное — у какого Толстого. Я такого произведения у Толстого не увидел», — заметил Соловьев.

По мнению журналиста, прежде чем делать подобные заявления, Ющенко не помешало бы проверять источники.

«Многие наивно думают, что это (сказал) великий русский писатель, ан нет — у того такой фразы не найдешь. А если он (Ющенко) берет довольно известную фальшивку, то пусть задаст себе другой вопрос: а где там хоть слово про Украину?» — заметил собеседник.

«Получается есть только две Руси, а Украины нет? Для Ющенко эта мысль пугающая», — констатировал Соловьев.

Соловьев считает, что экс-президенту не надо «кидаться за обманками», а нужно помнить о том, что когда-то именно союз русских, украинцев, белорусов, казахов, киргизов, узбеков, армян, грузин, которые были единой исторической общностью — советским народом, спас мир от того рабства, который нес нацизм.

«Хотя с другой стороны, отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — заметил журналист.

Напомним, Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне якобы любят рабство сославшись на слова, приписываемые писателю Алексею Толстому о существовании Киевской Руси, в которой есть «все, что характерно для Европы», а также Руси Тайги, которую имел в виду экс-президент Украины.