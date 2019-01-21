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Соловьев припомнил Ющенко отца 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя заявление экс-президента Украины о том, что россияне якобы «любят рабство».
«Для начала хотелось бы узнать, где Ющенко нашел эту фразу, а главное — у какого Толстого. Я такого произведения у Толстого не увидел», — заметил Соловьев.
По мнению журналиста, прежде чем делать подобные заявления, Ющенко не помешало бы проверять источники.
«Многие наивно думают, что это (сказал) великий русский писатель, ан нет — у того такой фразы не найдешь. А если он (Ющенко) берет довольно известную фальшивку, то пусть задаст себе другой вопрос: а где там хоть слово про Украину?» — заметил собеседник.
«Получается есть только две Руси, а Украины нет? Для Ющенко эта мысль пугающая», — констатировал Соловьев.
Соловьев считает, что экс-президенту не надо «кидаться за обманками», а нужно помнить о том, что когда-то именно союз русских, украинцев, белорусов, казахов, киргизов, узбеков, армян, грузин, которые были единой исторической общностью — советским народом, спас мир от того рабства, который нес нацизм.
«Хотя с другой стороны, отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — заметил журналист.
Напомним, Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне якобы любят рабство сославшись на слова, приписываемые писателю Алексею Толстому о существовании Киевской Руси, в которой есть «все, что характерно для Европы», а также Руси Тайги, которую имел в виду экс-президент Украины.
Между тем глава комитета Госдумы по образованию и науке ответил Ющенко на слова о «рабстве россиян» строками Тютчева.
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Комментарии3
Общество , Виктор Ющенко , Владимир Соловьев , Алексей Толстой , Госдума , Деловая газета "Взгляд"
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