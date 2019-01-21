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Медведев: герои Нахапетова близки многим поколениям зрителей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием народного артиста России Родиона Нахапетова, сообщается на сайте правительства РФ в понедельник.
"Ваши герои — волевые и мужественные, глубокие и романтичные, способные на искренние чувства и живые эмоции. Они влюбляются, мечтают, размышляют и пытаются найти себя в этом мире. Это реальные люди с непростыми судьбами и жизненными историями — иногда светлыми и радостными, а иногда и трагическими. Именно поэтому они так близки многим поколениям зрителей", — говорится в телеграмме, направленной актеру.
Премьер отметил внимание, которое актер уделяет благотворительности, уточнив, что его фонд помогает детям с врождённым пороком сердца и уже спас не одну сотню жизней.
"Такая деятельность заслуживает особого уважения и признательности", — добавил Медведев.
Родион Нахапетов родился 21 января 1944 года. Популярность любовь к актеру пришла после фильмов "Нежность" и "Влюблённые", снятых на киностудии "Узбекфильм". В 1980 году Нахапетов поставил телефильм "Не стреляйте в белых лебедей", который получил приз на всесоюзном кинофестивале телефильмов в Ереване.
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