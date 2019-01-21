Пока вы спали: россиян накажут за непризнание Крыма 

Чеченский опыт "вдохновил" депутатов
Региональные депутаты предложили местным прокуратурам перенять «чеченский опыт» по списанию «безнадежных» долгов населения за газ, пишет «Коммерсант». На прошлой неделе прокуратура Чечни отчиталась об удовлетворении судом своих требований по списанию девятимиллиардного долга населения с истекшими сроками исковой давности по той причине, что попытки вернуть эти деньги создавали социальную напряженность и могли привести к протестам. С тех пор с таким же предложением к прокуратурам выступили либо пообещали выступить депутаты из Курской, Самарской, Ростовской, Смоленской, Астраханской областей, Чувашии и Башкирии.
«Это правильная практика», — прокомментировала решение Заводского районного суда Грозного депутат Госдумы Галина Хованская.
Россиян хотят штрафовать за карты без Крыма
Использование карт России без Крыма может стать правонарушением, рассказали «Известиям» авторы соответствующего законопроекта. По словам сенатора Сергея Цекова, карты России без Крыма как ее составной части фактически нарушают целостность границ страны, а их использование должно влечь ответственность. Сенатор Ольга Ковитиди назвала «прототипом» разрабатываемого законопроекта статью КоАП о нарушении порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения носителей изображения герба РФ. Ее нарушение карается штрафом в размере от 500 до тысячи рублей.
Сетям запретят перепродавать еду
Торговым сетям в России могут запретить перепродавать товары, купленные у производителей со скидкой до 50%, мелким магазинам. По данным «Коммерсанта», с соответствующим предложением в письме к вице-премьеру Дмитрию Козаку выступили крупнейшие производители продуктов. По мнению последних, перепродажа сетями полученных со скидкой товаров оптом или мелким оптом позволяет им обходить запрет о 25-процентной доле на рынке для каждого муниципалитета, лишает производителей канала продаж, а также лишает скидок рядовых покупателей.
Зачем «Дональд Кук» приплыл в Черное море
Появление эсминца «Дональд Кук» в Черном море — попытка США поддержать власти Украины и продемонстрировать свое влияние в регионе, объяснил «Известиям» российский сенатор Владимир Джабаров. По мнению военного эксперта Антона Лаврова, американцы хотят поддерживать свое постоянное присутствие в Черном море. При этом, как отметил военно-морской историк Дмитрий Болтенков, корабли ВМС США никоим образом не угрожают России. Однако военный эксперт Владислав Шурыгин не исключил, что Украина может использовать «Дональда Кука» как прикрытие для новой провокации.
Долги по зарплатам оказались больше
Истинные долги по зарплатам в ряде регионов значительно превосходят подсчеты Росстата, заявил «Российской газете» глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, к 1 декабря 2018 года Росстат насчитал задолженность по зарплатам в Орловской области в размере 8,3 миллиона рублей, а входящие в ФНПР отраслевые профсоюзы — 44,3 миллиона. Долги в Чувашии, по данным Росстата, составляли 12,2 миллиона, а по данным профсоюзов, 29,6 миллиона. На Сахалине, согласно подсчетам Росстата, их не было вовсе, тогда как профсоюзы насчитали 11,2 миллиона.