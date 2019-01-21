Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар 

Рамблер 16 минут назад
Китайские молодожёны и гости свадебного торжества сохраняли спокойствие, хотя на их глазах разгоралось пламя. Видео, снятое очевидцем, удивило Интернет: во время празднества на сцене стояли жених, невеста и ведущий. В какой-то момент буквально в паре метров от них что-то загорелось, однако ни молодые, ни тамада не обратили на огонь внимания. Даже когда столб пламени стал выше человеческого роста, новоявленные супруги не покинули сцену, а ведущий продолжал развлекать гостей. Тем не менее, за кадром слышны взволнованные голоса, также видно, что на сцену поднялись пара человек, вероятно, обслуживающий мероприятие персонал.
Общество , Видео , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сначала отдайте Курилы»: Токио все усложняет160
Оценены шансы США отразить ядерный удар России244
В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей851
Решение о сроках новогодних каникул хотят «отдать» работодателям13
Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру322
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
00:07
Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар
Общество Происшествия
01:14
Ольга Бузова рискнула здоровьем в день рождения
Шоу-бизнес
01:26
Майор устроил матерную перепалку с общественниками
Общество Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение