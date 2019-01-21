Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар

Китайские молодожёны и гости свадебного торжества сохраняли спокойствие, хотя на их глазах разгоралось пламя. Видео, снятое очевидцем, удивило Интернет: во время празднества на сцене стояли жених, невеста и ведущий. В какой-то момент буквально в паре метров от них что-то загорелось, однако ни молодые, ни тамада не обратили на огонь внимания. Даже когда столб пламени стал выше человеческого роста, новоявленные супруги не покинули сцену, а ведущий продолжал развлекать гостей. Тем не менее, за кадром слышны взволнованные голоса, также видно, что на сцену поднялись пара человек, вероятно, обслуживающий мероприятие персонал.