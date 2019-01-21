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Майор устроил матерную перепалку с общественниками 

Рамблер 35 минут назад
Активисты, проводившие рейд по магазинам в целях выявления просроченных продуктов на прилавках, попали в неприятную ситуацию. По словам общественников, охранник препятствовал рейду «Антипросрочка» и кидался в них яйцами, поэтому пришлось вызвать полицию. Однако стражи закона повели себя неожиданно грубо. Возглавлял патруль майор МВД, но именно он и задал тон разговору. Майор не только не представился, как того требует закон, но и хамил общественникам, оскорблял их, в том числе с использованием нецензурной лексики. На денный момент нет информации, чем завершилась скандальная разборка.
Общество , Видео , Происшествия , МВД
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