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В Счетной палате раскритиковали жилищную программу для молодых семей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Выделение бюджетных средств на поддержку приобретения или строительства жилья молодыми семьями не решает стратегических целей по улучшению демографической ситуации в стране, заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.
Росляк, говоря об по итогах проверки подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, сообщил, что в России участниками программы в России являются свыше 219 тыс. молодых семей, однако ежегодно реальную помощь получают только 14 тыс. семей, передает ТАСС.
Представитель Счетной палаты сообщил, что в ходе проверки аудиторы провели контрольные мероприятия в Оренбургской и Курганской областях.
По его словам, программа не сместила акценты с молодых семей на многодетные семьи. «Изначально программа создавалась для поддержки всех молодых семей. Ее цель — решение, в том числе, демографической проблемы», — сказал Росляк, отметив, что региональные власти отдают приоритет многодетным, что в результате ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух.
Представитель контрольного ведомства сказал, что в прошлом году объем господдержки составляет 4,3 млрд рублей.
В августе прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал, что программы по улучшению жилищных условий для молодых семей и обеспечению жильем ветеранов будут продолжены.
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Общество , Недвижимость , Экономика , Дмитрий Медведев , Юрий Росляк , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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