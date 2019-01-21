В Счетной палате раскритиковали жилищную программу для молодых семей

Юрий Росляк. Выделение бюджетных средств на поддержку приобретения или строительства жилья молодыми семьями не решает стратегических целей по улучшению демографической ситуации в стране, заявил аудитор Счетной палаты

Росляк, говоря об по итогах проверки подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, сообщил, что в России участниками программы в России являются свыше 219 тыс. молодых семей, однако ежегодно реальную помощь получают только 14 тыс. семей, передает ТАСС

Представитель Счетной палаты сообщил, что в ходе проверки аудиторы провели контрольные мероприятия в Оренбургской и Курганской областях.

По его словам, программа не сместила акценты с молодых семей на многодетные семьи. «Изначально программа создавалась для поддержки всех молодых семей. Ее цель — решение, в том числе, демографической проблемы», — сказал Росляк, отметив, что региональные власти отдают приоритет многодетным, что в результате ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух.

Представитель контрольного ведомства сказал, что в прошлом году объем господдержки составляет 4,3 млрд рублей.