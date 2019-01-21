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Умер режиссер Юрий Кушнерев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: YOUtube
В возрасте 81 года скончался знаменитый продюсер и режиссёр Юрий Кушнерёв, передает сайт News.ru.
На сайте Союза кинематографистов появилось сообщение об этом. В нём говорится, что прощание с Кушнерёвым состоится 10 января.
"Шестого января 2019 года на 82-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерёва", — гласит сообщение.
За свою карьеру он выступил продюсером многих известных картин, например, "Ку! Кин-дза-дза", "Сволочи", "Ребро Адама", "Сукины дети", "Чокнутые", "Настя" и снял фильмы "Комедия давно минувших дней" и "Мой любимый клоун".
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