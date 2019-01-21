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В Совфеде хотят пересмотреть новогодние каникулы 

ТК «Звезда» + ещё 8 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Валерий Рязанский не исключил пересмотра длительности новогодних каникул.
Длительность новогодних каникул могут устанавливать в отдельных случаях в самих трудовых коллективах, считает глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.
Сенатор напомнил, что предложение в Госдуме поступало предложение дать возможность россиянам самим определять, сколько отдыхать в новогодние праздники. По мнению Рязанского, поскольку Новый год является государственным праздником, то и количество нерабочих дней должны определять власти страны.
«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», — сказал он в интервью «Российской газете».
В тоже время менять продолжительность новогодних каникул необходимо по согласованию с трудовыми коллективами, считает чиновник.
Говоря о сокращении выходных, Рязанский сослался на работу торговых сетей, сотрудники которых выходят на работу только 3 января в связи со спадом клиентов в первые дни января.
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Комментарии
Общество , Валерий Рязанский , Госдума , Совет Федерации , "Российская газета"
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