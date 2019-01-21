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Ющенко обвинил россиян в любви к рабству 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что россиянам якобы нравится быть рабами.
"Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии", — сказал он.
По словам экс-президента, писатель Алексей Толстой говорил, что существуют "две Руси".
"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь", — добавил Ющенко.
Ранее Виктор Ющенко заявил об отличии жителей Донбасса от остальных граждан Украины, сравнив первых с населением гитлеровской Германии.
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Общество , Видео , Социология , Украина , Виктор Ющенко , Алексей Толстой
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