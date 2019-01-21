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Умер известный певец Ильгам Шакиров 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный певец Ильгам Шакиров умер в Республиканской больнице Татарстана после продолжительной болезни. Музыкант ушёл из жизни на 84-м году.
Деятель культуры был удостоен звания народного артиста РТ и России, являлся лауреатом Госпремии имени Габдуллы Тукая и обладателем награды "Золотой Аполлон", сообщает News.ru.
Прощальный концерт Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года. Солист обладал авторской манерой пения. Наиболее известными композициями являются "Хуш авылым", "Сандугач", "Оченче кон тоташ кар ява", а также ария "Адриатическое море".
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Общество , Республика Татарстан
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