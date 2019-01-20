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Россиян избавят от бумажной волокиты при рождении и смерти 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России собираются ввести автоматическую систему регистрации рождения и смерти. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей Минэкономразвития.
Граждан освободят от необходимости собирать документы.
Собеседники издания рассказали, что протестировать систему решили сначала на самых востребованных и социально значимых услугах. Если все пройдет успешно, перечень будет расширен.
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов. Для этого необходимо написать заявление и приложить к нему ряд документов.
В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось. Предполагается, что негативная тенденция начнет меняться через несколько лет.
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