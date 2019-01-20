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Российского композитора Овчинникова госпитализировали в Москве 

РИАМО + ещё 4 11 часов назад
Фото: Кадр программы/Культура
Российский композитор Вячеслав Овчинников был доставлен в одну из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.
«У мужчины диагностировали инсульт. <…> В течение нескольких дней Овчинников будет находиться в больнице, после чего его направят на реабилитацию», — говорится в сообщении.
Вячеслав Овчинников — советский и российский композитор, дирижер. Он является народным артистом РСФСР. В 1964 году он стал членом Союза композиторов СССР, а в 1967 году — членом Союза кинематографистов. Написал музыку к фильмам «Андрей Рублев», «Долгая счастливая жизнь», «Они сражались за Родину», «На поле Куликовом» и многих других.
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