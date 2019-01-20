Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам запретили по ночам шуметь и петь в непраздничные дни 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поправки в закон № 52-Ф3, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах, вступят в силу до конца января, сообщило ИА Nation News. Теперь можно шуметь и веселиться до самого утра только в новогодние праздники.
Согласно нововведениям, шум и песни будут запрещены с 22:00 до 10:00 следующего дня. Шумный ремонт квартире допускается проводить не более шести часов в день. В этом случае даже установлен четкий перерыв в работах между 13:00 и 15:00. Авторы инициативы считают, что в эти часы у малышей как раз «тихий час» и их сну ничего не должно мешать.
Поправки устанавливают конкретный допустимый уровень шума. Так, днем он не должен превышать 40 децибел, ночью — 30. Например, обычная речь человека звучит на уровне 40 децибел. Тикание часов — 30. Автомобильная сигнализация кричит на пороге 100 децибел. Рыдания и плач младенца дают шум в 78 децибел. Приблизительно на этом же уровне и выше звучит собачий лай, а также ссора, особенно между нетрезвыми людьми.
Закон о тишине в Москве — «закон 42» — определяет перечень звуков, которые относятся к шумным и запрещены в установленные промежутки. Это музыка от расположенных у жилых домов ресторанов и дискотек, перестановка мебели, погрузочные работы, скандалы и ссоры, собачий лай, детский плач, проведение ремонта, музыка и громко работающий в квартире телевизор.
Превышать установленный уровень шума в праздничные дни в Москве можно в субботу, при проведении ремонтных работ, связанных с безопасностью жильцов, для предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, при проведении мероприятий религиозными организациями. Остальные случаи считаются незаконными и могут повлечь за собой ответственность согласно закону.
360tv.ru: последние новости
Путешественнице Бабе Лене диагностировали рак легких 4 стадии Сокровища Романовых и жертв сталинских репрессий нашли в тайной комнате в Ташкенте Энергоругань в интернете. Что опять не поделили Анатолий Чубайс и Владимир Соловьев
Комментарии2
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет294
Кремль предупредил Абэ51
Пленный украинский военный выдал планы Киева635
«Я не думала, что это зайдет так далеко»88
Предрекшего войну с РФ украинского эксперта высмеяли9
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение