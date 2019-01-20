Россиянам запретили по ночам шуметь и петь в непраздничные дни

Поправки в закон № 52-Ф3, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах, вступят в силу до конца января, сообщило ИА Nation News. Теперь можно шуметь и веселиться до самого утра только в новогодние праздники.

Согласно нововведениям, шум и песни будут запрещены с 22:00 до 10:00 следующего дня. Шумный ремонт квартире допускается проводить не более шести часов в день. В этом случае даже установлен четкий перерыв в работах между 13:00 и 15:00. Авторы инициативы считают, что в эти часы у малышей как раз «тихий час» и их сну ничего не должно мешать.

Поправки устанавливают конкретный допустимый уровень шума. Так, днем он не должен превышать 40 децибел, ночью — 30. Например, обычная речь человека звучит на уровне 40 децибел. Тикание часов — 30. Автомобильная сигнализация кричит на пороге 100 децибел. Рыдания и плач младенца дают шум в 78 децибел. Приблизительно на этом же уровне и выше звучит собачий лай, а также ссора, особенно между нетрезвыми людьми.

Закон о тишине в Москве — «закон 42» — определяет перечень звуков, которые относятся к шумным и запрещены в установленные промежутки. Это музыка от расположенных у жилых домов ресторанов и дискотек, перестановка мебели, погрузочные работы, скандалы и ссоры, собачий лай, детский плач, проведение ремонта, музыка и громко работающий в квартире телевизор.

Превышать установленный уровень шума в праздничные дни в Москве можно в субботу, при проведении ремонтных работ, связанных с безопасностью жильцов, для предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, при проведении мероприятий религиозными организациями. Остальные случаи считаются незаконными и могут повлечь за собой ответственность согласно закону.