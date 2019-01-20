Умерла звезда КВН

Известный сатирик, журналист и звезда КВН Семен Лившин скончался 17 января в возрасте 79 лет в американском Сан-Диего. По словам близких друзей артиста, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В Сан-Диего (штат Калифорния) на 80-м году жизни умер легендарный сатирик, журналист и участник первой одесской команды КВН Семен Лившин, передает ТАСС со ссылкой на главу Американской лиги КВН Евгения Каминского

«К сожалению, я подтверждаю, что это так. Семен умер у себя дома в Сан-Диего, это произошло 17 января днем. Это ожидалось, но [такое] всегда происходит неожиданно. К сожалению, он несколько лет болел, все было предопределено», — рассказал Каминский.

По словам близкого друга, Лившин умер от продолжительной болезни в четверг, 17 января, у себя дома. Евгений также добавил, что прощание с известным сатириком пройдет в воскресенье, 20 января, в Сан-Диего.

«Заболевание развивалось быстро, хотя были периоды, когда он вдруг становился прежним Семеном — острил, шутил. Но болезнь брала свое. Плюс сердце, дыхание, все это навалилось», — цитирует Каминского СМИ.

В комментарии изданию Евгений рассказал, что познакомился с Лившиным в рамках юмористических игр КВН, когда он являлся участником первой после возобновления работы клуба команды «Одесские джентльмены». Каминский отметил, что Лившин, как опытный участник игр, всегда старался поддерживать молодых комиков.

«Он был тогда нашим кумиром, помогал команде, а мы все всегда его читали, любили, следили за ним. У него было очень много поклонников», — рассказал он.

Спустя несколько лет, в 1992 году, когда Каминский переехал в Сан-Диего, три месяца спустя в город перебрался на постоянное место жительства и сам Лившин. Как отметил журналист, через некоторое время они с Семеном начали выпускать первую юмористическую газету на русском языке «О'кей», которая пользовалась большим успехом у читателей и выходила в течение шести-семи лет.

«Семен был прирожденный газетчик, он обожал это дело, любил все, начиная от верстки, заканчивая написанием заметок. И наблюдать за ним изнутри: как он трудится, общается с авторами, чувствует, что хорошо, что плохо, сочинять рядом с ним, — было одно удовольствие, — подчеркнул Каминский.

Ранее о смерти фельетониста на своей странице в фейсбуке сообщил его друг, писатель Валерий Хаит

«Этой ночью в городе Сан-Диего, США, ушел из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы, уже в буквальном смысле, далекий друг Семен Лившин. О нем сегодня много написали добрых слов в разных электронных и бумажных СМИ. Написали искренне, правдиво и справедливо», — написал поэт и бывший капитан знаменитой одесской команды КВН.

В своем сообщении Хаит рассказал, что познакомился с сатириком в 1966 году в связи с участием в КВН. Писатель был поражен талантом и умением Лившина «импровизировать на любую тему», при этом его фразы, как отметил Валерий, были лишены «пошлости и той дурной одесской экзотики».

«Семен поразил меня мгновенно своим умением импровизировать на любую тему. При этом юмор его был плотным, насыщенным, это была настоящая литературная игра словами. Фразы складывались мгновенно и, хотя в них явственно звучала Одесса, они были лишены пошлости и той дурной одесской экзотики, где коверканье речи при всем «мастерстве» не заменяет настоящего юмора», — рассказал литератор.

Он также подчеркнул, что Семен был работоспособным и трудолюбивым человеком. «Он писал, преподавал, вел, искал, находил, издавал, судил, рядил, помогал, спасал, советовал», — заключил Хаит.

Семен Лившин родился 9 января 1940 года в Одессе. За свою карьеру он работал журналистом в таких газетах, как «Комсомольская искра», «Известия» и «Вечерняя Одесса», в которой на протяжении тринадцати лет возглавлял отдел сатиры и юмора «Антилопа-Гну». Он также являлся одним из основных авторов и участников первой одесской команды КВН и организатором первых одесских «Юморин».

Семен Адамович обладатель престижных премий в области литературы, включая «Алеко» и «Золотой теленок». В разное время он выпустил такие популярные книги, как «Дама с собачкой Баскервилей», «Дерибасовская, угол Монмартра» и «Между нами, классиками». У Лившина остались жена Ринна, дочь Ольга и внук Натан.