Как освобождали от нацистов Великий Новгород

75 лет назад советские войска освободили от нацистов Великий Новгород. Город находился под оккупацией почти два с половиной года. За это время захватчики убили и отправили в рабство десятки тысяч человек, разграбили культурные ценности, уничтожили большую часть зданий и сооружений. Древний русский город оказался в числе наиболее пострадавших в годы ВОВ и после войны был включён в список населённых пунктов, подлежащих первоочередному восстановлению. В 1947-м в Великом Новгороде начались судебные процессы над нацистами и их пособниками. Однако часть преступников смогли избежать заслуженного наказания, укрывшись в США и Германии.

Из-за своего стратегически важного расположения Великий Новгород и его окрестности стали местом ожесточённых боёв уже в первые месяцы ВОВ.

«Первые бомбы упали на город уже 8 июля 1941 года. От них пострадали Новгородский кремль и мост через Волхов», — рассказал в интервью RT методист научного отдела Музея Победы кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

По словам эксперта, через несколько дней в окрестности Новгорода вошли немецкие сухопутные войска. 13 июля фашисты захватили город Сольцы

«Наступая на Ленинград, гитлеровская группа армий «Север» не могла обойти Новгород. Город находился на пути главного немецкого наступления», — отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества доктор исторических наук Михаил Мягков.

Новгородской армейской группой войск в это время командовал генерал-майор Иван Коровников. Во главе 28-й танковой дивизии сражался будущий командующий войсками 3-го Белорусского фронта Иван Черняховский . 19 августа гитлеровцы смогли войти в Новгород, однако вплоть до 24-го числа советские войска удерживали восточную часть города и пытались совершать контратаки. «24 августа младший политрук Александр Панкратов одним из первых в истории Великой Отечественной войны в боях за Новгород накрыл грудью вражеский пулемёт, благодаря чему его подразделение перешло в атаку и сумело занять Кирилловский монастырь», — рассказал Михаил Мягков.

Несмотря на все усилия советских войск, удержать Новгород не удалось. Сам город и 18 из 27 районов будущей Новгородской области (её создадут в 1944 году) оказались захвачены гитлеровцами.

Нацистская оккупация

«Нацисты не считали славян полноценными людьми. Население Новгорода, согласно их планам, подлежало порабощению, уничтожению либо выселению в Сибирь», — рассказал Михаил Мягков.

По словам эксперта, вместе с частями вермахта и СС в оккупации Новгорода принимала участие и так называемая Голубая дивизия — воевавшие на стороне нацистов испанские добровольцы. А предатели из числа советских граждан были объединены по инициативе абвера в 667-й карательный батальон «Шелонь», который уничтожил вокруг Новгорода около 40 населённых пунктов.

В городе и его окрестностях гитлеровцы и их пособники убили около 15 тыс. мирных жителей и почти 200 тыс. военнопленных, более 150 тыс. человек были угнаны в рабство.

Одним из страшных примеров жестокости фашистов стало уничтожение деревень Бычково и Починок. Как указывают историки, сначала немецкие войска и их пособники обстреляли деревенские дома из миномётов, потом выгнали стариков, женщин и детей на лёд замёрзшей реки Полисти и открыли по ним огонь из пулемётов. Чтобы наверняка никто не выжил, фашисты взорвали лёд минами — раненые и беспомощные люди умирали в ледяной воде. Опустошённые деревни каратели сожгли дотла.

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Как рассказал Дмитрий Суржик, добравшись до Колмовской психиатрической больницы, которая была своего рода всероссийским научно-исследовательским центром в области психиатрии, нацисты расправились с двумя сотнями пациентов, введя им смертельные инъекции, ещё несколько сот больных до смерти заморили голодом. Часть медицинского персонала лечебного учреждения расстреляли.

Гитлеровцы разрушили тысячи культурных и образовательных учреждений, жилых домов, сельскохозяйственных и промышленных строений. Разграбили, сожгли или расстреляли из пушек бесценные памятники истории и культуры: Софийский собор, Хутынский и Юрьев монастыри, церковь Спаса на Нередице и многие другие.

«Комиссия по учёту злодеяний и разрушений немецко-фашистских захватчиков оценила нанесённый ущерб в миллиарды рублей. Но главное, конечно, не деньги, а человеческие жизни и утраченные из-за нацистов бесценные объекты культурного наследия нашего народа», — подчеркнул Михаил Мягков.

Освобождение Новгорода

14 января 1944 года началась Новгородско-Лужская наступательная операция. Войскам Волховского фронта предстояло взломать хорошо подготовленную оборону противника. Новгород планировалось обойти одновременно с севера и юга. Первыми позиции 38-го немецкого армейского корпуса атаковали части 59-й армии. Наступать приходилось в крайне тяжёлых условиях: из-за сильного снегопада артиллерия была неэффективна, авиация практически не могла действовать, часть танков застряла в воронках и болотах. Тем не менее советские войска сумели прорвать гитлеровскую оборону сразу в нескольких местах.

Немцы бросили под Новгород свои резервы, но это им не помогло. 38-й армейский корпус оказался под угрозой окружения. «Гитлеровцы бежали из Новгорода, понеся значительные потери убитыми и пленными, и это стало началом возмездия за их преступления», — заметил Михаил Мягков.

Картина «Бегство фашистов из Новгорода», Кукрыниксы, 1944—1946 годы

Спасаясь от наступающих частей Красной армии, нацисты бросили всё своё тяжёлое вооружение. 20 января 1944 года в Новгород вошли 191-я, 225-я и 382-я стрелковые дивизии. Над Новгородским кремлём был поднят советский флаг.

Вступившие в Новгород красноармейцы вспоминали после войны, что сомневались, удастся ли вообще возродить город. Из 48 тыс. довоенного населения в нём остались всего несколько десятков человек (согласно большинству источников, на момент освобождения в городе насчитывался 51 житель. — RT). Из почти 2,5 тыс. домов сохранились всего 40.

«Нацисты практически уничтожили город, но согласно решению советского правительства Великий Новгород вошёл в число 15 населённых пунктов, подлежавших первоочередному восстановлению после Победы. Труд архитекторов, строителей и реставраторов был просто титаническим», — отметил Дмитрий Суржик.

По словам Михаила Мягкова, освобождение Новгорода сыграло стратегически важную роль. «20 января 1944 года стало одним из ключевых моментов в борьбе за окончательное снятие блокады Ленинграда — через неделю город, 900 дней находившийся в осаде, начал постепенно возвращаться к нормальной жизни», — заявил он.

«В Новгороде и его окрестностях гитлеровцы проводили жесточайшую политику геноцида, совершив массу преступлений против человечности. Однако пусть и не всем, но многим из них за свои деяния пришлось ответить», — рассказал эксперт.

Новгородский процесс, 1947 год © Прокуратура Новгородской области

В 1947 году начался Новгородский процесс над 19 нацистскими офицерами и генералами. Уголовное дело насчитывало 54 тома, в суде выступили несколько десятков свидетелей. Шестеро обвиняемых полностью признали свою вину в уничтожении советского мирного населения, 12 — частично, и только бывший командир 38‑го армейского корпуса генерал артиллерии Курт Герцог пытался отпираться. Однако были представлены доказательства того, что именно Герцог руководил убийством 3,7 тыс. мирных жителей, снятием и переплавкой золотых куполов Софийского собора, демонтажом памятника «Тысячелетие России» и подготовкой его к отправке в качестве подарка городу Инстербург.

18 декабря 1947 года все 19 подсудимых были приговорены к высшей в тот период времени мере наказания — 25 годам лишения свободы. После смерти Иосифа Сталина они были репатриированы в Германию.

Предателей из числа советских граждан, в том числе бойцов карательного батальона «Шелонь», органы госбезопасности активно разыскивали и отправляли под суд в 1950—1960-е годы. Уроженец Киевской области командир 3-й роты батальона «Шелонь» Кошелап был приговорён к 25 годам лишения свободы, а командир разведгруппы батальона Григорьев — к расстрелу. Однако командир батальона майор вермахта Александр Рисс, лично пытавший и убивавший советских мирных жителей, скрылся в США и избежал наказания, а бургомистр Новгорода Василий Пономарёв успел сбежать в Германию.