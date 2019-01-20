Жена чиновника рассказала о 22 автомобилях

Жена Шестуна рассказала, откуда у их семьи 22 автомобиля и особняк

Генпрокуратура озвучила список арестованного имущества экс-главы Серпуховского района. По словам супруги Шестуна, незаконно нажитого она не видела.

Генеральная прокуратура России направила в суд иск об изъятии в пользу дохода государства имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна . Надзорное ведомство нашло у него 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц.

Прокурорская проверка показала, что во владении Шестуна находятся две базы отдыха, в том числе парк-отель Дракино. Местные жители до сих пор поверить не могут, что все это — владения бывшего главы района.

В эксклюзивном интервью программе «Новости недели» на телеканале «Звезда» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что подавляющая часть имущества была зарегистрирована не на Шестуна и даже не на членов его семьи, а просто на людей из ближайшего круга экс-главы района. Но даже то имущество, которое записано на жену, мать и родителей супруги, показало явное несоответствие их доходов и расходов.

«За те 15 лет, в течение которых Шестун возглавлял Серпуховской район, официальный доход его семьи всей, то есть его, его супруги, их детей, составил без малого 16 миллионов рублей. При этом у них в собственности имелась и недвижимость, и автомобили достаточно дорогостоящие. Драгоценности, часы, оружие, совокупная стоимость которых конечно же даже по приблизительным оценкам эту сумму превышала», — рассказал «Звезде» Куренной.

Список имущества, которое планирует изъять Генпрокуратура, едва уместился на ста страницах. Это дом в живописном районе Серпухова, роскошь которого поражает. Дом и участок земли, размах, с которым жил Александр Шестун, хорошо видны с воздуха.

Следствие выяснило, что экс-глава Серпуховского района коллекционировал не только земельные участки. У него дома изъята внушительная коллекция огнестрельного и холодного оружия, государственные награды и наручные часы. После оценки стоимости изъятого на него будет наложен арест.

Как установило следствие, бывший глава Серпуховского района владел двумя десятками автомобилей, среди которых элитные иномарки и даже грузовики. Откуда все это появилось, супруга опального чиновника вроде как не знает. Юлия Шестун уверяет, что ее муж ни в чем не виноват.

«Все то, что у нас с Александром Вячеславовичем есть в собственности, декларируется нами из года в год. Это половина дома, в котором мы проживаем, участок земли, на котором находится этот дом, и машину АВ — Мерседес 2008 года, и моя машина Вольво — ей около 6-5 лет. Что там за список из 22-х машин, будем смотреть, когда получим иск — что это, откуда это, чье это», — сказала супруга Шестуна.

Александр Шестун сейчас в изоляторе «Матросская тишина». Под арестом он с июня прошлого года. Экс-главе Серпуховского района предъявлено обвинение в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. По делу также проходят Борис Криводубский и Сергей Самсонов . Они в розыске. Как установило следствие, Шестун вместе с сообщниками незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в подмосковной деревне Борисово площадью в десять гектаров. Ущерб бюджету составил больше шестидесяти миллионов рублей.

«Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка, после оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой оно расположено по льготной цене в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали», — рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи установили, что земельные участки изначально были куплены за 628 тысяч рублей, но потом часть из них продали сети гипермаркетов уже за 160 миллионов. Свою вину Александр Шестун не признает.