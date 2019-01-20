Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе 

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Захарова поспорила с Чубайсом о бедных россиянах
Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала. pic.twitter.com/pST4hxKg0c— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 января 2019 г.
Во время выступления на Гайдаровском форуме Чубайс заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расходуют ресурсы расточительно. Он также назвал Россию бедной страной.
На высказывание обратил внимание Соловьев, который отметил, что глава "Роснано" "ни черта не понимает". Он также привел статистику, из которой следует, что россияне потребляют меньше ресурсов, чем жители других стран. Чубайс ответил, что Соловьев перепутал показатели.
Спустя некоторое время Захарова написала пост, в котором признала, что множество граждан действительно живут бедно, однако причины этого стоит узнать у человека, "десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности", то есть самого Чубайса.