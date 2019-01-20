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Скорая ехала два часа к трехлетнему ребенку-аллергику с температурой под 40 в Мытищах 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТАСС
Диспетчер экстренной службы сообщила родителям, что «врачей скоро ждать не стоит, так как у них завал».
В Подмосковных Мытищах складывается удручающая картина с работой экстренных медицинских служб. В ночь на 20 января мать трехлетнего ребенка-аллергика с высокой температурой вызвала скорую помощь, которая в результате ехала на вызов более двух часов. Диспетчер экстренной службы сообщила матери мальчика, что «врачей скоро ждать не стоит, так как у них завал».
«У Артема кашель с мокротой, жалуется на живот и головную боль… Рвота, ему очень плохо. Со скорой сказали, что вызов будет долгим, у них завал. Мы атопики, у нас сразу же аллергия. Тёма говорит, что ему плохо, сердце кровью обливается. У него бедного все конечности холодные, а сам горячий», — рассказала «Звезде» мать ребенка Елена Янковая.
На момент вызова врачей температура у малыша была под 40, мама сразу предупредила, что ребенок может начать задыхаться.
«Ребенок аллергик, были случаи, когда от высокой температуры он начинал задыхаться», — добавила обеспокоенная родительница.
После продолжительных попыток самостоятельно сбить температуру мать позвонила знакомым. Как выяснилось, такая же ситуация у многих в данном регионе. В ту же ночь другая семья вызывала скорую ребенку с теми же симптомами.
«По 112 вызывали, но там сказали, что скорая скоро не приедет… У них завал. Мне предложили самой сделать укол в случае чего… Если умеете делать в/м укол, то на скорой нам назначили анальгин 0.3+ ношпа 0.3+ супрастин 0.3 в 2 граммовом шприце, от температуры и сосудистого спазма…», — рассказала женщина.
Вызов скорой помощи на пульт диспетчера 112 по городу Мытищи был зафиксирован в 19.09. В результате врачи прибыли на место в 21.20, когда все экстренные меры родители ребенка уже предприняли самостоятельно.
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Общество , Происшествия
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