Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьник из Башкирии посидел в президентском кресле на борту самолета №1 

ТК «Звезда» + ещё 5 4 минуты назад
Фото: Арслан Каипкулов, Youtube
Экскурсия по самолету состоялась еще 25 декабря.
Школьник из города Сибай Арслан Каипкулов, который мечтал побывать в салоне самолета президента РФ Владимира Путина и дождался этого, опубликовал видео с борта №1 на своем канале на YouTube.
Уточняется, что экскурсия по самолету состоялась еще 25 декабря.
«Помещение больше похоже не на привычный салон самолета, а на квартиру», — отметил школьник.
Во время экскурсии он осмотрел салон самолета, а также посидел в кресле президента РФ.
«Сейчас я нахожусь в кресле, в котором будет сидеть Владимир Владимирович Путин», — рассказал Каипкулов.
Вместе с тем школьнику удалось пообщаться с экипажем самолета.
Ранее сообщалось, что Путин исполнил желание 15-летнего Каипкулова. Перед Новым годом глава РФ также исполнил желания нескольких других тяжелобольных детей. С Артемом Пальяновым из Ленинградской области он полетал на вертолете над Петербургом, а 17-летней журналистке Регине Парпиевой дал интервью.
ТК «Звезда»: последние новости
В РПЦ посоветовали Филарету именовать себя «патриархом всея Африки и Галактики» Лексус рассказал, почему до Путина дозвониться «теоретически можно» В США умерла «самая милая собака в мире»
Комментарии
Общество , Владимир Путин , Сибай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС заплатит высокую цену за трусливость в Сирии
РФ запустит уникальный спутник23
Трамп пошел на уступки21
«Если работы не будет, то конец»
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину653
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение