Школьник из Башкирии посидел в президентском кресле на борту самолета №1

Экскурсия по самолету состоялась еще 25 декабря.

Школьник из города Сибай Арслан Каипкулов, который мечтал побывать в салоне самолета президента РФ Владимира Путина и дождался этого, опубликовал видео с борта №1 на своем канале на YouTube.

Уточняется, что экскурсия по самолету состоялась еще 25 декабря.

«Помещение больше похоже не на привычный салон самолета, а на квартиру», — отметил школьник.

Во время экскурсии он осмотрел салон самолета, а также посидел в кресле президента РФ.

«Сейчас я нахожусь в кресле, в котором будет сидеть Владимир Владимирович Путин», — рассказал Каипкулов.

Вместе с тем школьнику удалось пообщаться с экипажем самолета.

Ранее сообщалось, что Путин исполнил желание 15-летнего Каипкулова. Перед Новым годом глава РФ также исполнил желания нескольких других тяжелобольных детей. С Артемом Пальяновым из Ленинградской области он полетал на вертолете над Петербургом, а 17-летней журналистке Регине Парпиевой дал интервью.