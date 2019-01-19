На Крещение патриарх Кирилл призвал во всех невзгодах надеяться на Бога

"Сегодняшний день должен всех нас научить тому, что все совершается ровно настолько, насколько это угодно Богу. Мы должны отвечать на его откровение своей горячей верой, своим смирением и живя таким образом, мы никогда не уйдем с правильного пути", — сказал предстоятель Русской церкви после богослужения в Елоховском соборе.

После литургии патриарх совершил чин Великого водоосвящения и окропил собравшихся святой водой.

Он также обратил внимание на то, что никакие власть и богатство не помогут человеку достичь чего-либо только своими силами. "Чем у человека больше возможностей, чем выше он стоит на лестнице власти, чем больше у него материальных средств — тем больше и искушений думать, что все происходящее при его участии есть результат его таланта. Это не так. Если что-то человек совершает, то только либо с помощью Божией, либо потому, что Бог попускает этому свершиться", — отметил патриарх.