Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США нанесли "сокрушительный удар" по России
США нанесли "сокрушительный удар" по России

На Крещение патриарх Кирилл призвал во всех невзгодах надеяться на Бога 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня рассказал верующим об уроках "сегодняшнего дня" и освятил воду в Елоховском соборе Москвы.
"Сегодняшний день должен всех нас научить тому, что все совершается ровно настолько, насколько это угодно Богу. Мы должны отвечать на его откровение своей горячей верой, своим смирением и живя таким образом, мы никогда не уйдем с правильного пути", — сказал предстоятель Русской церкви после богослужения в Елоховском соборе.
После литургии патриарх совершил чин Великого водоосвящения и окропил собравшихся святой водой.
Он также обратил внимание на то, что никакие власть и богатство не помогут человеку достичь чего-либо только своими силами. "Чем у человека больше возможностей, чем выше он стоит на лестнице власти, чем больше у него материальных средств — тем больше и искушений думать, что все происходящее при его участии есть результат его таланта. Это не так. Если что-то человек совершает, то только либо с помощью Божией, либо потому, что Бог попускает этому свершиться", — отметил патриарх.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии1
Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «сокрушительный удар» по России89
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса523
Путин окунулся в проруби на Крещение42
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Порошенко подняли на смех за «деревенское» фото4
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
00:53
Партнерству NASA и России поставили диагноз
Наука и техника Статьи
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
03:33
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Украина В мире
02:53
Известная актриса заявила о домогательствах Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение