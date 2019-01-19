Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня рассказал верующим об уроках "сегодняшнего дня" и освятил воду в Елоховском соборе Москвы.
"Сегодняшний день должен всех нас научить тому, что все совершается ровно настолько, насколько это угодно Богу. Мы должны отвечать на его откровение своей горячей верой, своим смирением и живя таким образом, мы никогда не уйдем с правильного пути", — сказал предстоятель Русской церкви после богослужения в Елоховском соборе.
После литургии патриарх совершил чин Великого водоосвящения и окропил собравшихся святой водой.
Он также обратил внимание на то, что никакие власть и богатство не помогут человеку достичь чего-либо только своими силами. "Чем у человека больше возможностей, чем выше он стоит на лестнице власти, чем больше у него материальных средств — тем больше и искушений думать, что все происходящее при его участии есть результат его таланта. Это не так. Если что-то человек совершает, то только либо с помощью Божией, либо потому, что Бог попускает этому свершиться", — отметил патриарх.