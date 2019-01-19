Умер «самый милый песик в мире»

Померанский шпиц по кличке Бу, который из-за милой внешности стал звездой соцсетей, умер от горя после потери друга.

Хозяйка Бу, родившегося в 2006 году, вела его личный блог, рассказывая о жизни питомца и выставляя его фотографии. Миниатюрная собака понравилась множеству пользователей во всем мире, на его блог подписались более 16 млн человек, сообщает «МК».

Однако в 2018 году умер друг Бу — пес Бадди. После этого собака стала тосковать, у нее ухудшилось самочувствие, начались проблемы с сердцем. Утром 19 января Бу умер во сне.

«Наша семья убита горем, но утешением для нас служит то, что он больше не страдает», — написала хозяйка Бу Ирен Ан.

Она отметила, что собака была столь энергичной, что вопрос тренировок для поддержания формы и здоровья никогда не стоял.

Ан поблагодарила всех, кто следил за жизнью шпица. Она отметила, что получила множество писем, в которых люди со всего мира рассказывали, как Бу помогал сохранять оптимизм в самые трудные времена.