Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что заявления о погребении Владимира Ленина принадлежат провокаторам, которым "неймется страну вздыбить".
Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ), директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что погребение Владимира Ленина стало бы для России шагом вперед.
"Провокаторам неймется страну вздыбить. Они живут в стране, которую Ленин основал. Он собрал империю мирно и демократично и подписал документ, в соответствии с которым существует нынешняя Российская Федерация. Он один из величайших политиков и государственных деятелей и человек", — сказа РИА Новости Зюганов.
По словам парламентария, подобные провокации, связанные с погребением тела Ленина, направлены на дестабилизацию обстановки в стране.
В понедельник, 21 января, исполнится 95 лет со дня смерти Ленина.