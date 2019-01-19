Зюганов прокомментировал предложение похоронить Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что заявления о погребении Владимира Ленина принадлежат провокаторам, которым "неймется страну вздыбить".

"Провокаторам неймется страну вздыбить. Они живут в стране, которую Ленин основал. Он собрал империю мирно и демократично и подписал документ, в соответствии с которым существует нынешняя Российская Федерация. Он один из величайших политиков и государственных деятелей и человек", — сказа РИА Новости Зюганов.

По словам парламентария, подобные провокации, связанные с погребением тела Ленина, направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

В понедельник, 21 января, исполнится 95 лет со дня смерти Ленина.