В Крыму отреагировали на предложения Берлина по Керченскому проливу

Приезд специалистов из Германии Франции для ознакомления с ситуацией в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что « Крыму скрывать нечего», он открыт, «в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива», передает РИА «Новости»

Предложение, поступившее от немецкой стороны, «вполне разумное и правильное», если Германия и Франция «готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе».

«Приезд подобных специалистов только докажет строгое соблюдение Россией всех международных норм и правил судоходства», — подчеркнул Гемпель.

По его мнению, Керченский полив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности на счет их объективности и непредвзятости, так как в Крыму «уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс».

При этом Гемпель выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победит прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Ранее стало известно, что Берлин передал Москве предложения по обеспечению свободы судоходства в Керченском проливе.