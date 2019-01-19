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Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями 

News.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи интернета из Свердловской области высмеяли крещенские купания и выразили своё негодование по поводу платных купелей.
Бурные обсуждения праздника начались после того, как в группах «Типичный Екатеринбург» и «Интересный Екатеринбург» был опубликован список доступный купелей.
Пользователи начали публиковать жестокие комментарии в адрес тех, кто хочет окунуться в прорубь, называя их «отбитыми», «отмороженными» и лицемерами.
«Сейчас купание в проруби настолько в тренде, что хайпят на этом и атеисты, конечно же ради фоточек для инстаграм», — написал комментатор Дмитрий Сысоев.
Другой пользователь по имени Антон Бандера согласился с ним, отметив, что праздник является данью моде и «массовой истерией».
В свою очередь Санек Измоденов предложил любителям погружаться в воду в морозе сделать в любой другой день и не быть «овцами стадными».
Некоторые комментаторы отреагировали менее бурно.
«Я летом, когда горячую воду выключают, моюсь в холодной. Ещё и зимой заныривать, нет уж спасибо», — пошутил Дмитрий Есин.
А пользователя Екатерину Мотовилину возмутило наличие платных купелей на озере Шарташ: «сто рублей за веру!», передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, традиция купания в праздник Крещения носит карикатурный характер, заявил протоирей Всеволод Чаплин. По его словам, это совсем необязательное действо в отличие от «исповеди, причастия, божественной литургии, и, конечно, великого освящения воды». Протоирей отметил, что таким образом под видом христианства люди «демонстрируют антихристианство».
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Комментарии5
Общество , Всеволод Чаплин , Дмитрий Есин , РИА Ura.ru , Свердловская Область
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