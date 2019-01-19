Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями

Пользователи интернета из Свердловской области высмеяли крещенские купания и выразили своё негодование по поводу платных купелей.

Бурные обсуждения праздника начались после того, как в группах «Типичный Екатеринбург» и «Интересный Екатеринбург» был опубликован список доступный купелей.

Пользователи начали публиковать жестокие комментарии в адрес тех, кто хочет окунуться в прорубь, называя их «отбитыми», «отмороженными» и лицемерами.

«Сейчас купание в проруби настолько в тренде, что хайпят на этом и атеисты, конечно же ради фоточек для инстаграм», — написал комментатор Дмитрий Сысоев.

Другой пользователь по имени Антон Бандера согласился с ним, отметив, что праздник является данью моде и «массовой истерией».

В свою очередь Санек Измоденов предложил любителям погружаться в воду в морозе сделать в любой другой день и не быть «овцами стадными».

Некоторые комментаторы отреагировали менее бурно.

«Я летом, когда горячую воду выключают, моюсь в холодной. Ещё и зимой заныривать, нет уж спасибо», — пошутил Дмитрий Есин.

А пользователя Екатерину Мотовилину возмутило наличие платных купелей на озере Шарташ: «сто рублей за веру!», передаёт URA.RU.