Пранкеры не смогли дозвониться Путину

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Пранкеры признали невозможность дозвониться Путину 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), известные своими телефонными розыгрышами, рассказали украинскому изданию «Страна», что не смогли бы дозвониться президенту России Владимиру Путину.
По словам Лексуса, связаться с российским лидером непросто, поскольку он не имеет личного телефона, а пользуется защищенной системой связи. «И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились», — добавил он.
Столяров отметил, что вариант дозвониться Путину через начальника его службы безопасности также не подходит, потому что охрана их знает. Отвечая на вопрос о том, попытаются ли они разыграть главу государства, Лексус ответил: «Если будет повод».
Владимир Путин действительно не имеет мобильного телефона и аккаунтов в социальных сетях, об этом неоднократно рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер предпочитает другие виды связи, но вместе с тем иногда сам читает новости в интернете.
Вован и Лексус разыгрывали таких людей, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский певец Элтон Джон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, ныне покойный сенатор США Джон Маккейн и других. Жертвами последних пранков стали мэр Киева Виталий Кличко, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний и президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.
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Общество , Видео , Джон Маккейн , Виталий Кличко , Элтон Джон , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , Сергей Фурсенко , Александр Лукашенко , Владимир Кузнецов , Владимир Путин , Зенит , РПЦ , НАТО
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