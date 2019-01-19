Пранкеры не смогли дозвониться Путину

Пранкеры признали невозможность дозвониться Путину

Пранкеры Владимир Кузнецов Вован ) и Алексей Столяров (Лексус), известные своими телефонными розыгрышами, рассказали украинскому изданию «Страна», что не смогли бы дозвониться президенту России Владимиру Путину.

По словам Лексуса, связаться с российским лидером непросто, поскольку он не имеет личного телефона, а пользуется защищенной системой связи. «И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились», — добавил он.

Столяров отметил, что вариант дозвониться Путину через начальника его службы безопасности также не подходит, потому что охрана их знает. Отвечая на вопрос о том, попытаются ли они разыграть главу государства, Лексус ответил: «Если будет повод».