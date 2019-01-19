В Башкирии попросили списать долги местных жителей за газ

Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру чеченских коллег.

Об этом они написали на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте".

"Очень рад, что прокуратура Чеченской республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к "Газпрому" о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен и поэтому сегодня составил депутатский запрос прокурору республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас", — заявил башкирский депутат Чувилин.

В сообщении чувашского депутата Степанова говорится: "ЧР — ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору Чувашии Василию Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала".

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей "как безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать это решение суда.

После этого депутаты Смоленской областной думы от КПРФ распространили письмо, в котором просят прокуратуру региона изучить материалы этого дела и обратиться с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц проживающих в регионе.