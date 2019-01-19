Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии попросили списать долги местных жителей за газ 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру чеченских коллег.
Об этом они написали на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте".
"Очень рад, что прокуратура Чеченской республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к "Газпрому" о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен и поэтому сегодня составил депутатский запрос прокурору республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас", — заявил башкирский депутат Чувилин.
В сообщении чувашского депутата Степанова говорится: "ЧР — ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору Чувашии Василию Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала".
Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей "как безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать это решение суда.
После этого депутаты Смоленской областной думы от КПРФ распространили письмо, в котором просят прокуратуру региона изучить материалы этого дела и обратиться с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц проживающих в регионе.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
Общество , Константин Степанов , Андрей Назаров , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , КПРФ , Башкортостан , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Порошенко подготовил «много сюрпризов» на Донбассе339
Изнасилованная дознавательница приняла решение49
Токио принудили к еще одним переговорам4
Известная актриса заявила о домогательствах Табакова1
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Общество
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
03:33
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Украина В мире
00:40
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
США В мире
01:15
Изнасилованная дознавательница приняла решение
Происшествия
03:56
Токио принудили к еще одним переговорам
Азия В мире
00:19
Арбенина записала видео из реанимации
Шоу-бизнес
04:14
Киев призвал к новым отношениям с Москвой
Украина В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение