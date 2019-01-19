Директор Музея ГУЛАГа считает погребение Ленина «шагом вперед» для России

В понедельник, 21 января, исполнится 95 лет со дня смерти Ленина.

"Думаю, сейчас абсолютно реально захоронить тело Ленина. Я понимаю, что могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут "поэтически высказываться", но, в общем, для России это будет шаг вперед", — сказал Романов РИА Новости.

По его мнению, погребение Ленина будет практически и символически правильным шагом, потому что хранение тела на Красной площади у многих современников вызывает вопросы.

"Конечно, есть группы людей, для которых эти имя и символ ценны и важны. Здесь, мне кажется, мы просто должны это сделать. И для людей, которым Ленин ценен и важен, нужно продумать, может быть, технологию, куда перенести тело, как обеспечить к нему доступ", — добавил он.

Романов полагает, что в мавзолее должен быть музей идеологии.