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Директор Музея ГУЛАГа считает погребение Ленина «шагом вперед» для России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Погребение Владимира Ленина стало бы для России шагом вперед, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
В понедельник, 21 января, исполнится 95 лет со дня смерти Ленина.
"Думаю, сейчас абсолютно реально захоронить тело Ленина. Я понимаю, что могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут "поэтически высказываться", но, в общем, для России это будет шаг вперед", — сказал Романов РИА Новости.
По его мнению, погребение Ленина будет практически и символически правильным шагом, потому что хранение тела на Красной площади у многих современников вызывает вопросы.
"Конечно, есть группы людей, для которых эти имя и символ ценны и важны. Здесь, мне кажется, мы просто должны это сделать. И для людей, которым Ленин ценен и важен, нужно продумать, может быть, технологию, куда перенести тело, как обеспечить к нему доступ", — добавил он.
Романов полагает, что в мавзолее должен быть музей идеологии.
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Общество , Роман Романов , Совет по правам человека , РИА Новости
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