Крещенские купания в Риге отменили

Купания на Крещение в столице Латвии Риге отменены. Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви.

Как сообщили в пресс-службе церкви, традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей. На реке Даугаве начался частичный ледоход, который повредил конструкции для окунания.

Отмечается, что, несмотря на отмену купаний, освящение Даугавы состоится.

19 января православные христиане вспоминают Крещение Христа в реке Иордан. По традиции в этот день принято освящать воду в храмах, реках и водоемах. По убеждению верующих, после этого обряда она приобретает особые качества.