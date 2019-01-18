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Главную елку страны пустят на клюшки и кормушки 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Чтобы разобрать главную елку России, рабочим потребовалось два дня. За это время с новогоднего дерева сняли более тысяч игрушек и примерно 1,5 километра фонариков. Сама же елка после была распилена на несколько частей.
В пресс-службе по делам президента рассказали, что древесину главной елки страны пустят на переработку. Из нее будут изготовлены значки для участников экологических компаний, а также кормушки для птиц, которые после буду установлены на заповедных территориях. Из части древесины также сделают рамки для портретов и хоккейные клюшки, пишут сайт News.ru и РИА Новости.
Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что исследователи придумали, как зарабатывать деньги на использованных новогодних елках. Они предложили делать из выброшенных деревьев сладости и краску.
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Общество , РИА Новости
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