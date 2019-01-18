Росздравнадзор нашёл нарушения в больнице Кузнецка, где ставили койки из досок

По сообщению ведомства, учреждение нарушило право пациентов на профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию.

Условия в больнице признаны не соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в территориальном органе Росздравнадзора.

Ранее в интернете появились фотографии палаты больницы в городе Кузнецке, где были организованы кровати, состоящие из деревянного щита, положенного на два стула. История вызвала общественный резонанс. Главврач сообщил, что в учреждении установлено нормативное количество кроватей, но после новогодних праздников число пациентов экстренно выросло, и пришлось разворачивать дополнительные койки.