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Росздравнадзор нашёл нарушения в больнице Кузнецка, где ставили койки из досок 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Говорит Москва
По сообщению ведомства, учреждение нарушило право пациентов на профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию.
Условия в больнице признаны не соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в территориальном органе Росздравнадзора.
Ранее в интернете появились фотографии палаты больницы в городе Кузнецке, где были организованы кровати, состоящие из деревянного щита, положенного на два стула. История вызвала общественный резонанс. Главврач сообщил, что в учреждении установлено нормативное количество кроватей, но после новогодних праздников число пациентов экстренно выросло, и пришлось разворачивать дополнительные койки.
Глава региона Иван Белозерцев объявил выговоры руководству местного Минздрава и профильному зампреду правительства, пообещав закупить кровати для больницы.
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Общество , Иван Белозерцев , Минздрав РФ , Росздравнадзор , Кузнецк
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