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Крупнейший в России мусоросортировочный комплекс перейдет на круглосуточную работу в марте 

ТАСС + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Самый крупный в России мусоросортировочный комплекс, расположенный на полигоне "МАГ-1" в Нижегородской области, вышел на проектные мощности и с марта перейдет на круглосуточную работу. Об этом журналистам сообщил директор "МАГ Груп" Максим Житников.
"Завод был открыт в мае 2018 года и на сегодняшний день вышел на свою проектную мощность — 60 тонн [обработанного мусора] в час, работа по 12 часов. В настоящее время проводится обучение персонала для второй смены. Мы рассчитываем, что 1 марта завод выйдет на круглосуточный режим работы.
Мусоросортировка представляет собой непрерывный каскад оптических сепараторов, которые в автоматическом режиме отделяют друг от друга 13 фракций: пластик, картон, бумагу, железо и т. д. ", — рассказал Житников.
Как рассказала ТАСС директор по развитию "МАГ Груп" Виктория Бойко, завод мог выйти на проектную мощность и раньше, однако не все операторы, которые должны были направлять мусор на полигон, делали это, что нарушало территориальную схему обращения с отходами и приводило к их недостатку. Ситуация изменилась с 1 января после начала работы в Нижегородской области единого регионального оператора.
Переход на новую систему обращения с ТКО в России начался 1 января. Контроль над рынком обращения с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Цель реформы — снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот. Губернатор Нижегородской области говорил о том, что переход на новую систему работы с ТКО в Нижегородской области прошел без значимых проблем.
Максим Житников отметил, что на эффективность сортировки мусора может сильно повлиять внедрение системы раздельного сбора отходов, так как если, к примеру, картон не будет контактировать с пищевыми отходами, его стоимость при продаже увеличится до трех раз.
"При увеличении объемов продаж полезных фракций и улучшении их отбора, тарифы будет только снижаться, так как предприятие будет получать больше прибыли", — сказал Житников.
Ранее сообщалось, что возможность внедрения системы раздельного сбора мусора обсуждается на уровне федерации.
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Общество , Экология , Нижегородская Область
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