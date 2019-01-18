Крупнейший в России мусоросортировочный комплекс перейдет на круглосуточную работу в марте

Самый крупный в России мусоросортировочный комплекс, расположенный на полигоне "МАГ-1" в Нижегородской области , вышел на проектные мощности и с марта перейдет на круглосуточную работу. Об этом журналистам сообщил директор "МАГ Груп" Максим Житников.

"Завод был открыт в мае 2018 года и на сегодняшний день вышел на свою проектную мощность — 60 тонн [обработанного мусора] в час, работа по 12 часов. В настоящее время проводится обучение персонала для второй смены. Мы рассчитываем, что 1 марта завод выйдет на круглосуточный режим работы.

Мусоросортировка представляет собой непрерывный каскад оптических сепараторов, которые в автоматическом режиме отделяют друг от друга 13 фракций: пластик, картон, бумагу, железо и т. д. ", — рассказал Житников.

Как рассказала ТАСС директор по развитию "МАГ Груп" Виктория Бойко, завод мог выйти на проектную мощность и раньше, однако не все операторы, которые должны были направлять мусор на полигон, делали это, что нарушало территориальную схему обращения с отходами и приводило к их недостатку. Ситуация изменилась с 1 января после начала работы в Нижегородской области единого регионального оператора.

Переход на новую систему обращения с ТКО в России начался 1 января. Контроль над рынком обращения с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Цель реформы — снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот. Губернатор Нижегородской области говорил о том, что переход на новую систему работы с ТКО в Нижегородской области прошел без значимых проблем.

Максим Житников отметил, что на эффективность сортировки мусора может сильно повлиять внедрение системы раздельного сбора отходов, так как если, к примеру, картон не будет контактировать с пищевыми отходами, его стоимость при продаже увеличится до трех раз.

"При увеличении объемов продаж полезных фракций и улучшении их отбора, тарифы будет только снижаться, так как предприятие будет получать больше прибыли", — сказал Житников.

Ранее сообщалось, что возможность внедрения системы раздельного сбора мусора обсуждается на уровне федерации.