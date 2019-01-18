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Депутат сравнил россиян с умирающими негритятами 

News.ru + ещё 1 9 минут назад
Фото: Dmitry Petrovsky/facebook.com
Депутат городской думы Ярославля Дмитрий Петровский сочинил считалку на основании известного стихотворения о десяти негритятах. По его словам, придуманный им текст хорошо характеризует процессы, происходящие в стране.
В стихотворении политика первый негритёнок умирает от того, что ему не хватило денег на оплату ЖКХ, второй — от голода, третий скончался, заплатив налоги. Четвертый негритёнок погиб, собирая с остальными валежник. Пятый сопротивлялся во время митинга, а шестого оставшиеся убили в пьяной драке.
Седьмой негритёнок расстался с жизнью, глотнув воды из реки Нора. После купания оставшиеся трое оказались в больнице, однако одному из них не хватило 10 рублей на лечение. Девятый умер, дотянув до пенсии, а последний, оставшись один, покончил жизнь самоубийством.
Петровский отметил, что считалочка показывает, что чиновники не слышат не только общество, но и своих коллег и президента. Ситуацию в стране он охарактеризовал как управленческий хаос и кризис.
Ранее News.ru писал, что депутат думы города Асбест в Свердловской области от «Единой России» Елена Таниди оштрафована на тысячу рублей за публичное оскорбление коллеги на заседании представительного органа власти. По словам другой чиновницы Натальи Крыловой, Таниди часто ведёт себя «как натуральный гопник».
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Общество , Ярославль
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