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В Макао открылась выставка шедевров Третьяковской галереи 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Семьдесят произведений русского искусства из собраний Государственной Третьяковской галереи представлено на выставке, начинающей работу в Художественном музее Макао. На состоявшейся в пятницу вечером церемонии ее открытия присутствовали китайские и российские деятели культуры, искусства, дипломаты, в том числе генеральный консул РФ в Гонконге Александр Козлов.
"Мы больше года работали над концепцией этой выставки. Уверены, что она станет очень заметным и важным событием культурной жизни Макао", — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора и главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.
По ее словам, "это уникальный, серьезный и масштабный проект". Он был подготовлен специально для бывшего португальского владения Макао (Аомэнь), которое расположено недалеко от Гонконга и считается одним их самых посещаемых городов Азии. Многие картины, представленные на этой выставке, были сняты с постоянной экспозиции Третьяковки.
Благодаря этому посетители смогут увидеть в пяти залах музея шедевры таких русских художников, как Репин, Суриков, Шишкин, Серов. Экспозиция представляет очень широкую панораму русского искусства в его развитии и разнообразии, начиная с конца 18 века. Среди выставленных работ — портреты русских писателей, композиторов, а также уникальная картина, написанная космонавтом Алексеем Леоновым, который первым в истории человечества совершил выход в открытый космос.
Выставка получила название "Россия: страна и народ". По словам главного хранителя Третьяковской галереи, она дает возможность жителям Макао, а также многочисленным туристам приобщиться к русскому искусству, открыть для себя русскую культуру, почувствовать историю России, познакомиться с ее природой, архитектурой, людьми.
Как отметила Татьяна Городкова, привезти столь масштабную экспозицию оказалось довольно сложно и дорого. Из Третьяковской галереи специально приехала команда из шести человек — реставраторы, научные сотрудники, кураторы проекта. Выставка откроется для широкой публики в субботу и станет бесплатной для посетителей. Она продлится до 22 апреля.
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Комментарии
Общество , Алексей Леонов , Александр Козлов , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Макао
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