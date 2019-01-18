Патриарху Кириллу присвоят звание почетного профессора «в другой раз»

Российская академия наук отменила торжественную церемонию присвоения звания почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу РАН.

Представители академии заверили, что мероприятие «состоится в другой раз».

18 января РАН сообщала, что патриарха Кирилла наградят 22 января на заседании президиума академии. Как говорят в академии, глава РПЦ стал большим популяризатором науки и отметила, что он не раз принимал участие в съемках телепередачи «Очевидное — невероятное», которая выходила в эфир с 1973-го по 2012 год, и дружил с физиком Сергеем Капицей , а также с занимавшим пост президента РАН до 2013 года Юрием Осиповым

«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — заявила пресс-секретарь президента академии Светлана Попова.

В 2017 году патриарх Кирилл получил звание почетного доктора Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) имени Ельцина «за огромный вклад в укрепление мира и дружеских связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности и нравственных принципов и человеческих отношений между людьми».