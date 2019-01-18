Медведев высоко оценил пользу обучения студентов на производстве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с сотрудниками машиностроительного предприятия "КЛААС" в Краснодаре высоко оценил пользу обучения студентов прямо на производстве.

"Хорошо, что у вас все это обучение проходит именно здесь, в стенах самого комплекса производственного, в стенах самого завода. Основная проблема нашего специального образования …все-таки была в том, что существовал огромный разрыв между тем образованием, которое люди получали в стенах техникума, колледжа, да и института и потом производства. Раньше, помните, было принято говорить: "забудьте все, о чем вам рассказывали в институте или в техникуме, сейчас мы вас жизни научим". Здесь такого нет", — отметил премьер на встрече с работниками и стажерами завода.

Премьер подчеркнул, что когда молодые люди придут работать на предприятие, где в течение полутора лет проходили обучение, все процессы и технологические приемы им будут понятны.

"Хотя, конечно, мастерство нужно будет оттачивать", — заметил Медведев.

Стажеры рассказали председателю правительства о том, как организовано обучение. Они продемонстрировали ему модель комбайна, которую собирали в течение шести недель. В процессе этой работы они изучили основные приемы резки металла, пайки и т.д. Получившуюся модель стажеры подарили премьеру.

"Тяжелый такой, прямо как настоящий, ну такой увесистый", — заметил Медведев.

По словам премьера, ему было особенно приятно посетить предприятие, потому что развитие завода, производства происходило на его глазах.

"Я в 2006-2007 году начал заниматься вопросами развития нашей промышленности, развития села, естественно. И практически одним из первых предприятий сельхозмашиностроения, которые я посетил в тот раз, был завод "КЛААС", — рассказал он.

Премьер напомнил, что тогда это было довольно маленькое производство, и никто не мог себе тогда представить, что в результате развития экономики страны, развития сельского хозяйства, тех инвестиций, которые сделают немецкие партнеры, появятся такие предприятия.