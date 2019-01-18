Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с сотрудниками машиностроительного предприятия "КЛААС" в Краснодаре высоко оценил пользу обучения студентов прямо на производстве.
"Хорошо, что у вас все это обучение проходит именно здесь, в стенах самого комплекса производственного, в стенах самого завода. Основная проблема нашего специального образования …все-таки была в том, что существовал огромный разрыв между тем образованием, которое люди получали в стенах техникума, колледжа, да и института и потом производства. Раньше, помните, было принято говорить: "забудьте все, о чем вам рассказывали в институте или в техникуме, сейчас мы вас жизни научим". Здесь такого нет", — отметил премьер на встрече с работниками и стажерами завода.
Премьер подчеркнул, что когда молодые люди придут работать на предприятие, где в течение полутора лет проходили обучение, все процессы и технологические приемы им будут понятны.
"Хотя, конечно, мастерство нужно будет оттачивать", — заметил Медведев.
Стажеры рассказали председателю правительства о том, как организовано обучение. Они продемонстрировали ему модель комбайна, которую собирали в течение шести недель. В процессе этой работы они изучили основные приемы резки металла, пайки и т.д. Получившуюся модель стажеры подарили премьеру.
"Тяжелый такой, прямо как настоящий, ну такой увесистый", — заметил Медведев.
По словам премьера, ему было особенно приятно посетить предприятие, потому что развитие завода, производства происходило на его глазах.
"Я в 2006-2007 году начал заниматься вопросами развития нашей промышленности, развития села, естественно. И практически одним из первых предприятий сельхозмашиностроения, которые я посетил в тот раз, был завод "КЛААС", — рассказал он.
Премьер напомнил, что тогда это было довольно маленькое производство, и никто не мог себе тогда представить, что в результате развития экономики страны, развития сельского хозяйства, тех инвестиций, которые сделают немецкие партнеры, появятся такие предприятия.
"Это, действительно сверхсовременное производство, высокотехнологичное, управляемое по самым современным производственным законам, где работают высококвалифицированные специалисты", — констатировал премьер.