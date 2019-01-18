Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чубайс ответил на критику Соловьева 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, упрекнувшему его в непрофессионализме.
На своей странице в Facebook Чубайс опубликовал видеоролик, на котором Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» обсуждает высказывание Чубайса об энергоэффективности экономики.
Во время обсуждения Соловьев говорит, что «Чубайс ни черта не понимает» и ленится даже посмотреть статистику энергопотребления в разных странах.
Чубайс отметил, что ведущий привел статистику электровооруженности, измеряемой киловатт-часами на человека, а он говорил об энергоэффективности экономики.
«Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность», — пояснил Чубайс и посоветовал ему «обтереться» и «подучить матчасть».
16 января Чубайс выступил с критикой российской системы электроснабжения. По его мнению, жители страны расточительно расходуют эти ресурсы из-за низкой стоимости электроэнергии.
Комментарии57
Общество , Анатолий Чубайс , Владимир Соловьев , Роснано , Вести ФМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп признал готовность США ударить по России38
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу224
Дознавательницу постигла судьба насильников137
Порошенко заявил о провокациях Москвы117
Названа причина увольнения дознавательницы11
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение