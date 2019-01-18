Чубайс ответил на критику Соловьева 

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, упрекнувшему его в непрофессионализме.
На своей странице в Facebook Чубайс опубликовал видеоролик, на котором Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» обсуждает высказывание Чубайса об энергоэффективности экономики.
Во время обсуждения Соловьев говорит, что «Чубайс ни черта не понимает» и ленится даже посмотреть статистику энергопотребления в разных странах.
Чубайс отметил, что ведущий привел статистику электровооруженности, измеряемой киловатт-часами на человека, а он говорил об энергоэффективности экономики.
«Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность», — пояснил Чубайс и посоветовал ему «обтереться» и «подучить матчасть».
16 января Чубайс выступил с критикой российской системы электроснабжения. По его мнению, жители страны расточительно расходуют эти ресурсы из-за низкой стоимости электроэнергии.