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Дознавательницу постигла судьба насильников
Дознавательницу постигла судьба насильников

Патриарх Кирилл стал почётным профессором РАН 

Говорит Москва + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российской академии наук Светлана Попова, глава РПЦ — большой популяризатор науки.
«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала Попова.
Она отметила, что патриарх Кирилл не единожды участвовал в съёмках популярной телепрограммы о науке «Очевидно-невероятное».
По словам Поповой, звание почётного профессора РАН также будет присвоено спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Церемония пройдёт на Воробьёвых горах 22 января.
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Общество , Наука , Наука и техника , Политика , Технологии , Валентина Матвиенко , Патриарх Кирилл , РПЦ , Совет Федерации , РАН
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