Патриарх Кирилл стал почётным профессором РАН

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российской академии наук Светлана Попова, глава РПЦ — большой популяризатор науки.

«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала Попова.

Она отметила, что патриарх Кирилл не единожды участвовал в съёмках популярной телепрограммы о науке «Очевидно-невероятное».