Патриарх Кирилл стал почётным профессором РАН 

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российской академии наук Светлана Попова, глава РПЦ — большой популяризатор науки.
«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала Попова.
Она отметила, что патриарх Кирилл не единожды участвовал в съёмках популярной телепрограммы о науке «Очевидно-невероятное».
По словам Поповой, звание почётного профессора РАН также будет присвоено спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Церемония пройдёт на Воробьёвых горах 22 января.