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Чубайс с иронией ответил на критику Соловьева 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс ответил на слова журналиста Владимира Соловьева, который раскритиковал его за слова об «энергорасточительности» России.
«Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В. Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт. И вступает!», — написал Чубайс в своем Facebook.
К посту он прикрепил видеоролик, в котором Соловьев сравнивает потребление на человека в разных странах с потреблением россиян. В конце видео журналист, намекая на незнание Чубайсом истинных энергозатрат жителей России, выкрикивает: «Чубайс, ну хоть что-то в этой жизни вы должны знать!».
«Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!», — прокомментировал выступление оппонента Чубайс.
«Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность», — пояснил ниже глава «Роснано».
Далее Чубайс сообщил, что Соловьев «вступил не туда», что с ним так «постоянно случается» и что ему нужно «обтереться».
На днях председатель правления Роснано заявил, что «Россия является на сегодня одной из самых энергорасточительных стран в мире» и связал это с низкой стоимостью электроэнергии. Он отметил, что в России цена на электроэнергию для населения в два раза меньше, чем в мире.
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Комментарии1
Общество , Анатолий Чубайс , Владимир Соловьев , Роснано
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