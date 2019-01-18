Чубайс с иронией ответил на критику Соловьева

«Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В. Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт. И вступает!», — написал Чубайс в своем Facebook.

К посту он прикрепил видеоролик, в котором Соловьев сравнивает потребление на человека в разных странах с потреблением россиян. В конце видео журналист, намекая на незнание Чубайсом истинных энергозатрат жителей России, выкрикивает: «Чубайс, ну хоть что-то в этой жизни вы должны знать!».

«Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!», — прокомментировал выступление оппонента Чубайс.

«Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность», — пояснил ниже глава «Роснано».

Далее Чубайс сообщил, что Соловьев «вступил не туда», что с ним так «постоянно случается» и что ему нужно «обтереться».

На днях председатель правления Роснано заявил, что «Россия является на сегодня одной из самых энергорасточительных стран в мире» и связал это с низкой стоимостью электроэнергии. Он отметил, что в России цена на электроэнергию для населения в два раза меньше, чем в мире.