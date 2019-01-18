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Пенсионер из Хакасии просит Зюганова повлиять на молодого губернатора 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Губернатор Хакасии Валентин Коновалов на встрече с электоратом © Facebook
Пенсионер из Хакасии написал письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, в котором потребовал объяснить скандальные действия губернатора региона Валентина Коновалова. Пожилой мужчина возмущен ложными, на его взгляд, предвыборными обещаниями коммунистов, отсутствием у главы Хакасии четкой экономической программы, а также баснословными премиями, полученными хакасскими чиновниками по итогам 2018 года.
«Вопреки заявленным обещаниям сократить расходы на чиновничий аппарат в республике, новый глава выдает огромные премии заместителям и министрам, а рядовые сотрудники министерств депремируются. Сам Валентин Олегович, несмотря на ваши заявления о его честности, мужественности и открытости, никак не прокомментировал ситуацию. Как объясняется обоснованность выплаты миллиона рублей девушке, щеголяющей в социальных сетях фотографией с Вами?» — приводит издание «Хакасия Информ» выдержку из письма.
© xakac.info
© xakac.info
© xakac.info
Пенсионер ждет, что Зюганов не останется сторонним наблюдателем и даст исчерпывающие разъяснения относительно действий губернатора Коновалова.
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Общество , Геннадий Зюганов , КПРФ , Республика Хакасия
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